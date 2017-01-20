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20.01.2017 18:00

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2017

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала публикацию на своем Youtube-канале  видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года. 

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников. 
Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах. 
«Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 
Выпускники, принимавшие участие в съемках и имевшие возможность непосредственно пообщаться с разработчиками заданий ЕГЭ, оценили полезность такого опыта. 
«Для меня, как для человека, решившего связать свою жизнь с химией, встреча с разработчиком КИМ ЕГЭ оказалась очень своевременной и полезной, ведь совсем скоро мне предстоит важное, можно сказать судьбоносное испытание – экзамен по химии! Изменения в ЕГЭ по химии, правильное оформление развернутых ответов на задания повышенного уровня – вот те вопросы, по которым я получила бесценную, на мой взгляд, информацию из первых уст», - рассказала выпускница Влада Зикеева. 
«Особенно полезно для подготовки к экзамену было прослушать анализ ошибок. Сделала для себя вывод: надо приучать себя к самоконтролю, к логическому мышлению, анализу физического содержания задач, чтобы не получать абсурдных ответов», - поделилась впечатлениями Полина Никитина, участвовавшая в съемках видеолекции о ЕГЭ по физике. 
Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ. 


Министерство образования и науки Мурманской области
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