Глава муниципального образования г. Мурманск проинспектировал, как идет подготовка к открытию новой муниципальной аптеки на проспекте Ленина

Яков Осетров.

Сегодня глава Мурманска проинспектировал, как идет подготовка к открытию новой муниципальной аптеки на проспекте Ленина, 65, которая позволит создать 9 дополнительных рабочих мест. Уже сделан ремонт помещения, оборудованы современные системы кондиционирования и очистки воздуха, в зале установлены стеллажи, идёт прием и сортировка товара. В ассортименте будет более 8 тысяч препаратов, которые проходят трехступенчатую систему контроля. Помимо качества ставка сделана на доступность: шаговую в территориальном плане и ценовую.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Муниципальная сеть аптек как раз для того и создана, чтобы цены для граждан были на самом низком уровне. Кроме того, есть всевозможные акции, которые "Первая" сеть активно проводит в жизнь. "Стоп-цена" фиксируют цены на необходимые лекарства, которые требуются гражданам, и эти цены зафиксированы на длительный период".

Руководитель сети муниципальных аптек, депутат Совета депутатов г. Мурманска Олег Ноздрачев: "Социальных отделов у нас 6, они востребованы, они сэкономили достаточные средства мурманчанам. По 2016 году это больше 2 миллионов, поэтому мы эти традиции продолжаем".

Открытие новой аптеки в Мурманске состоится 25 января, в Татьянин день. Всех студентов и всех Татьян ждут приятные сюрпризы.