Мурманские школьники приняли участие в часе памяти «Солдат Отечества»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел час памяти, посвященный судьбам художников и музыкантов, переживших Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда.

Старшеклассники мурманских гимназий № 10, 6, Детской школы искусств № 1 узнали о творческом пути известных живописцев-баталистов из литературных произведений и книг по их творчеству.

В 1941 году группы живописцев военное командование призвало выполнять свой профессиональный долг, и были созданы союзы художников блокадного Ленинграда, окруженной врагами Москвы. Они трудились в своих мастерских, создавая свое оружие против войны - плакаты. Их работы поддерживали боевой дух гражданского населения и бойцов на фронтах, вселяли веру, что враг будет разбит.

Ребята слушали беседу, участвовали в диалоге, делились семейными воспоминаниями и творческими планами. Память о подвиге солдата живёт в поколениях, картинах, песнях, музыке и книгах.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/