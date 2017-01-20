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20.01.2017 17:20

Мурманские школьники приняли участие в часе памяти «Солдат Отечества»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел час памяти, посвященный судьбам художников и музыкантов, переживших Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. 

Старшеклассники мурманских гимназий № 10, 6, Детской школы искусств № 1 узнали о творческом пути известных живописцев-баталистов из литературных произведений и книг по их творчеству. 

В 1941 году группы живописцев военное командование призвало выполнять свой профессиональный долг, и были созданы союзы художников блокадного Ленинграда, окруженной врагами Москвы. Они трудились в своих мастерских, создавая свое оружие против войны - плакаты. Их работы поддерживали боевой дух гражданского населения и бойцов на фронтах, вселяли веру, что враг будет разбит. 

Ребята слушали беседу, участвовали в диалоге, делились семейными воспоминаниями и творческими планами. Память о подвиге солдата живёт в поколениях, картинах, песнях, музыке и книгах. 


/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
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