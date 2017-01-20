Вокальное трио «Реликт» выступит на сцене Мурманской областной филармонии

22 января в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской, 3, Большой зал) состоится концерт вокального трио «Реликт», г. Москва.

В исполнении вокального трио «Реликт» прозвучат любимые песни и романсы.

Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.

Вокальное трио «Реликт»: заслуженный артист России Александр Никеров (тенор), заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара), Алексей Леонов (баритон, гитара).

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /