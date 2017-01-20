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20.01.2017 16:40

В Мурманской области сегодня стартует акция «Студенческий десант»

По замыслу организаторов, акция «Студенческий десант» направлена на популяризацию деятельности полиции в обществе и повышение уровня доверия к органам внутренних дел со стороны общества.

В рамках проекта полицейские региона приглашают студентов вузов пройти однодневную стажировку в одном из подразделений УМВД России по Мурманской области и лично познакомиться с работой их сотрудников, а также получить ответы на все вопросы, связанные с организацией деятельности органов внутренних дел.

В Мурманске в течение нескольких дней учащиеся высших и средних учебных заведений смогут познакомиться с работой Экспертно-криминалистического центра, попробовать себя в роли инспекторов дорожно-патрульной службы и побывать на экскурсии в ОМОН.

Кроме того, молодые люди, принявшие участие в мероприятиях, больше узнают о деятельности добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка.

В этом году «Студенческий десант» завершится товарищеским волейбольным матчем между студентами и командой сотрудников полиции.

Участникам акции предлагается высказать свои мнения и поделиться впечатлениями. Их фоторепортажи и материалы будут опубликованы на сайте УМВД России по Мурманской области, а также направлены на сайт МВД России.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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