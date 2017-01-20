Концерт «В кругу друзей» соберет поклонников хореографического творчества

22 января в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «В кругу друзей» (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал).

Каждый год ансамбль «Сполохи» приглашает своих друзей принять участие в концерте, который подарит всем присутствующим настоящий праздник народного танца. Все танцы коллектива восхищают своей неподдельной исконно русской манерой, характерным хореографическим рисунком, широкой и лихой эмоциональной подачей.

Зрители увидят лучшие творческие номера участников ансамбля танца «Сполохи», а также хореографического коллектива «Калинка» из Оленегорска, хореографических ансамблей «Мастерок» из Североморска и «Элегия» из Кировска, ансамбля танца «Северок» мурманской гимназии № 7.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /