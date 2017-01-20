Юные мурманчане раскрыли секреты Чудесного сундучка поделок

В рамках года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось творческое занятие под названием «Чудесный сундучок поделок».

На занятии юные умельцы от 7 до 14 лет сделали картину с зимним пейзажем в технике мокрой аппликации и торцевания. Каждая поделка получилась индивидуальна, и теперь она займет достойное место в домашней мастерской юных умельцев. На занятии ребята использовали материалы, которые всегда можно найти дома такие, как туалетная бумага и клей ПВА.

Маленькие мурманчане также познакомились с журналами и книгами, которые могут подарить новые идеи, научат использовать различные материалы и техники в их домашнем творчестве.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/