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20.01.2017 15:30

В Мончегорске полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении

В полицию г. Мончегорска поступило сообщение об ограблении. Мужчина 1990 года рождения, инвалид детства, сообщил, что из его квартиры открыто был похищен телевизор стоимостью 15,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что хищение техники совершил знакомый потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Когда гость собрался уходить домой, он забрал с собой телевизор, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего.

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении ранее судимого жителя Мончегорска по месту его жительства в этот же день и изъяли похищенный телевизор, который мончегорец 1987 года рождения планировал продать, однако не успел.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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