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21.01.2017 18:00

Заместитель прокурора области проведет выездной личный прием граждан в городе Североморске

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев 23 января 2017 года проведет выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры города Североморска.

Прием граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Североморск, ул. Сафонова, д.3.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Прием будет осуществляться без предварительной записи.

Прокуратура Мурманской области
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