"Снежная деревня", городской склон "Таун Хилл". Турпоток в Мурманскую область в первой половине января вырос на 4 процента

Илья Комлев.



По предварительным оценкам, турпоток в Мурманскую область в первой половине января вырос на 4 процента. Кольское Заполярье посетили около 30 тысяч человек. Почти две трети гостей побывали в Кировске.

О скульптурах и барельефах "Снежной деревни", наверное, слышали все. За 9 лет проект успел стать кировским брендом. А вот о том, что рядом в санатории "Тирвас" среди заполярной зимы есть кусочек тропического лета - знают пока немногие.

Инструктор Елена Храпичева: "Как на море - 28. А вода у нас 30 - не как на море. У нас большинство народа приходит в восторг, что такой температурный баланс воды".

Михаил Кузьменок: "Приехали в "Снежную деревню". У нас комплекс мероприятий, в том числе, посетить этот бассейн".

Справку в бассейн от взрослых не требуют. Изюминка - стеклянные стены. Наслаждаться теплом здесь можно с видом на заснеженные горы. Рядом - лыжный стадион с освещенными трассами. Тащить с собой снаряжение нет необходимости. Цены в прокате вполне бюджетные.

Екатерина Лазарева и Александра Левкина: "Это свежий воздух, природа, красота, вокруг горы. Просто едешь, отдыхаешь душой. Лесная сказка. Ну и плюс это полезно. Задействованы все мышцы".

Следующий сезон на лыжном стадионе планируют открыть аж в начале ноября, с искусственным снегом. Раньше примет гостей и городской склон "Таун Хилл". Муниципалитет возродил его в прошлом году. Обустройство еще продолжается, но свою нишу он уже нашел.

Слева готовят трассу для сноубордистов и лыжников. А еще этот склон - "Таун Хилл" - знаменит тем, что здесь самая длинная в Мурманской области ватрушечная трасса.

85 процентов посетителей приходят сюда ради катания на ватрушках. Городские спортивные объекты сейчас интегрируются в общую туристическую инфраструктуру, дополняя ее и предлагая разные, в том числе, и более экономичные варианты для полноценного отдыха.

Сотрудник администрации г. Кировска Наталья Чупрова: "Доходы за 2016 год, которые мы получаем от спортивных объектов Кировска, на 42,5 процента увеличились по сравнению с 2015 годом".

Локомотивы кировского турбизнеса тоже меняются. Освещенные трассы "БигВуда", к примеру, стали к нынешнему сезону на пять километров длиннее, а в музейно-выставочном центре теперь можно совершить интерактивное путешествие из глубин Земли в атмосферу планеты.