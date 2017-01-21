В театре кукол Мурманска воспитанники Детской музыкальной школы №5 дадут джазовый концерт

22 января 2017 года в 11.30 и 14.00, перед спектаклем «Три медведя», в Мурманском областном театре кукол состоится музыкальный концерт «Jam session».

Воспитанники мурманской музыкальной школы №5 исполнят для зрителей театра как современные композиции, так и классические хиты. В программе выступление трех ансамблей, дуэта фортепиано и синтезатора, ансамблей флейтистов (старший и младший), а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля. 16 учеников и 4 педагога порадуют наших зрителей в этот день своим творчеством!

Главный герой этого дня, конечно же, синтезатор! С этим музыкальным инструментом будет исполнено большинство композиций. И это неслучайно. 28 января в Мурманске пройдет городской конкурс «Электронный драйв» – состязание, где все исполнение происходит только с помощью синтезатора!

А 28 и 29 января в областном центре стартует региональный конкурс эстрадного пения «Звездная радуга». В этих мероприятиях примут участие ученики музыкальной школы №5, которые продемонстрируют свой талант в Мурманском областном театре кукол!

Мурманский областной театр кукол