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21.01.2017 17:00

В театре кукол Мурманска воспитанники Детской музыкальной школы №5 дадут джазовый концерт

22 января 2017 года в 11.30 и 14.00, перед спектаклем «Три медведя», в Мурманском областном театре кукол состоится музыкальный концерт «Jam session». 

Воспитанники мурманской музыкальной школы №5 исполнят для зрителей театра как современные композиции, так и классические хиты. В программе выступление трех ансамблей, дуэта фортепиано и синтезатора, ансамблей флейтистов (старший и младший), а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля. 16 учеников и 4 педагога порадуют наших зрителей в этот день своим творчеством! 

Главный герой этого дня, конечно же, синтезатор! С этим музыкальным инструментом будет исполнено большинство композиций. И это неслучайно. 28 января в Мурманске пройдет городской конкурс «Электронный драйв» – состязание, где все исполнение происходит только с помощью синтезатора! 

А 28 и 29 января в областном центре стартует региональный конкурс эстрадного пения «Звездная радуга». В этих мероприятиях примут участие ученики музыкальной школы №5, которые продемонстрируют свой талант в Мурманском областном театре кукол! 

Мурманский областной театр кукол
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