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19.01.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00         ул. Карла Либкнехта, 21/22
                               ул. Челюскинцев, 18/20, 20

ДО 17 ЧАСОВ 19 ЯНВАРЯ  – УЛ. КОПЫТОВА, 4, 7

ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 9, ПР. КОЛЬСКИЙ 

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00         ул. Гоголя, 13, 17
                               ул. Куйбышева, 1, 3
                               ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25
                               ул. Фурманова, 3, 5
                               ул. Чапаева, 1, 3, 4
11.00 – 14.00         ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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