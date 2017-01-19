В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Карла Либкнехта, 21/22

ул. Челюскинцев, 18/20, 20

ДО 17 ЧАСОВ 19 ЯНВАРЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 4, 7

ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 9, ПР. КОЛЬСКИЙ

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Гоголя, 13, 17

ул. Куйбышева, 1, 3

ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25

ул. Фурманова, 3, 5

ул. Чапаева, 1, 3, 4

11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска