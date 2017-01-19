Елена Сивонен.

В городе Полярные Зори прошли соревнования по горным лыжам и сноуборду на призы директора "Кольской АЭС". Состязания традиционные, ежегодные. Посвящены дню рождения бывшего руководителя КАЭС - Юрия Коломцева. Изначально в них участвовали только сотрудники Кольской атомной, местные жители. Сейчас - спортсмены почти со всех муниципалитетов Мурманской области, а также работники других станций России - Калининской, Ленинградской. Всего - порядка ста лыжников и сноубордистов. Главная особенность - старты в ночное время при искусственном освещении.