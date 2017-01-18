Сразу 9 маломерных судов прибыли в Мурманский морской рыбный порт на выгрузку и переждать шторм

Алексей Елкин.

Рыбалка радует, погода - нет. На выгрузку и переждать шторм в Мурманский морской рыбный порт прибыли сразу 9 маломерных судов. Все вместе они привезли 180 тонн "охлажденки". Большинство промысел завершили раньше срока. Обычно рейсы около недели, и если бы не сильный ветер, то план все выполнили бы стопроцентно. Из 20 "малышей", работавших в районе Рыбачьей банки, с полными трюмами вернулись единицы. Впрочем, как говорят добытчики, осенью обстановка была неблагоприятной, но с наступлением морозов "рыба пошла" и уловы - неплохие.

Капитан маломерного судна Михаил Головко: "Если бы не шторм, сработали бы на 100, а так на 80 процентов. Чуть-чуть не добрали. Треска, пикша - традиционное наше. Ну и прилов - окунь, палтус, ерш".

Суда, работающие в прибрежной зоне, постоянные клиенты Мурманского порта. При этом, даже частые их появления у причалов не позволяют использовать мощности предприятия в полном объеме. Как отмечает руководство порта, причина в том, что крупные партии российской рыбы на выгрузку везут в Норвегию и Нидерланды. В таких условиях любое судно в Мурманске сейчас обслуживается "без очередей".

Пресс-секретарь АО "Мурманский морской рыбный порт" Алексей Бакуменко: "Сейчас ждать не приходится. Потому что, честно говоря, рыбы пока в порту немного. Вообще, по итогам прошлого года видно, что рыбы доставляется с каждым годом на российский берег все меньше и и меньше. Например, у нас падение грузооборота по сравнению с прошлым годом - порядка 20 процентов".







