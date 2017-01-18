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18.01.2017 18:55

Независимая оценка ситуации в ЖКХ. Губернатор Марина Ковтун провела встречу с представителями объединенного Общественного совета

Алексей Елкин.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела встречу с представителями объединенного Общественного совета при органах власти, имеющих непосредственное отношение к комфорту проживания северян. Уже два с половиной года в их работе помогает и участвует, "экспертное сообщество". Его задача -  наряду с  контролем обстановки и внесением предложений - анализ сути проблем, возникающих в системе ЖКХ. Жалобы глава региона получает регулярно, лично на свой электронный адрес.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Подавляющее большинство приходит из муниципальных образований. И, как правило, люди жалуются на очень простые вещи. Но все эти вопросы - в полномочиях муниципалитетов. Знаете, отвечать людям, что "Это не мои полномочия и вы, пожалуйста, сами разбирайтесь", это не дело. Потому что гражданам, на самом деле, все равно - кто какие полномочия несет".
На встрече остро прозвучал вопрос необходимости поддержки общественного жилищного контроля органами госвласти и местного самоуправления. Необходима развитая сеть экспертов - в масштабах всего региона. На заседании принято решение - настойчиво привлечь к её созданию именно муниципальные органы власти.  
Руководитель Мурманского регионального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Валентина Котова: "На сегодняшний день только 8 муниципальных образований, к сожалению. предоставили те кандидатуры, с которыми я могу работать в регионе. Поэтому это проблема".
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