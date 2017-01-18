Военные новинки. Новое оборудование и спецодежда поступили на вооружение саперов Северного флота

Светлана Деменева.

Новая техника и спецодежда для саперов поступили на вооружение Северного Флота. Скоро инженерные войска России отметят свой профессиональный праздник. Но а в преддверии журналистам на практике показали - для чего предназначены военные новинки.

Военный путепрокладчик, которому позавидуют гражданские коммунальные службы через сугробы проложил дорогу "Уралам". Так начались занятия личного состава инженерного морского батальона.

Задача этого урока - найти и подготовить плацдарм для береговых войск. По легенде идет война, и здесь, в небольшом лесу, есть диверсионная группа, которая напала на машины.

Заместитель начальника штаба батальона отдельного инженерного морского батальона СФ Максим Дюжий: "Так делали боевики в Чечне, когда идет колонна - там ущелье, здесь снег, проход ограничен, дорога узкая, шел подрыв первой машины и второй машины, остальная техника скована с двух сторон, и фронтовым огнем получалось поражение нашего личного состава".

Быстро действовать в такой ситуации, догнать и уничтожить противника - задача еще одного эпизода занятий. Когда все выполнено - необходимо проверить территорию. Вдруг есть мины или заложена взрывчатка. Не зря в этом квадрате были диверсанты.

Один из них обнаружен в сугробе. А вычислил его сержант Александр Бычков. По проводам, которые нашел искатель ПИПЛ. Этот прибор бесшумно приведет к месту, где включена взрывная кнопка или находится взрывник.

Сержант Александр Бычков: "Аналогов именно данного прибора до этого в армии не было, это новая разработка".

Новые костюмы для саперов, 2 миноискателя, один из которых ищет и радиоуправляемые устройства, и даже экскаватор. Он помогает рыть траншеи, окопы и разбирать завалы. Всю эту технику уже освоили в инженерном морском батальоне. После подготовки отдельных подразделений начнется комплексная. Учиться взаимодействовать будут все подразделения и взводы.







