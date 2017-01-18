Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
18.01.2017 18:10

Крещенские сочельник. Сотни мурманчан планируют ночью окунуться в купель. Спасатели и медики уже дежурят у Иордани

Татьяна Нестерова.

Сегодня Крещенский сочельник. Северяне готовятся к одному из главных христианских праздников. По традиции, многие мурманчане отмечают его омовением в купели. Она уже освящена на Семеновском озере. Рядом дежурят спасатели. Толщина льда - 50 сантиметров и опасения не вызывает. А чтобы избежать травм при массовом купании водолазы обследовали и очистили дно водоема. На поверхность подняли весьма необычные находки.
Спасатель мурманского аварийно-спасательного отряда  Алексей Алексеев: "Хорошая водичка, рекомендую всем. Каков улов - пустая бутылка, ломик, которым, видимо, снег прорубали, ключи нашел от "Тойоты", видимо, кто-то решил никуда не ехать. Почище стало. Раньше намного было грязнее, каждый год после праздников. Да, здесь и свои люди есть, которые проверяют, осматривают дно".
Вместе со спасателями на Семеновском озере дежурят медики. Предупреждают - прежде, чем окунуться, необходимо подготовить себя морально и физически. Не стоит пренебрегать зарядкой. Обязателен отказ от спиртных напитков - до и после купания. Хорошая альтернатива - горячий крепкий чай, можно с лимоном и медом. В ледяной воде неподготовленному не стоит находиться больше 10 секунд. Переодеться можно в домике моржей или в палатке с обогревом.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.18
Евро = 63.23
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.