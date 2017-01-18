Крещенские сочельник. Сотни мурманчан планируют ночью окунуться в купель. Спасатели и медики уже дежурят у Иордани

Татьяна Нестерова.

Сегодня Крещенский сочельник. Северяне готовятся к одному из главных христианских праздников. По традиции, многие мурманчане отмечают его омовением в купели. Она уже освящена на Семеновском озере. Рядом дежурят спасатели. Толщина льда - 50 сантиметров и опасения не вызывает. А чтобы избежать травм при массовом купании водолазы обследовали и очистили дно водоема. На поверхность подняли весьма необычные находки.

Спасатель мурманского аварийно-спасательного отряда Алексей Алексеев: "Хорошая водичка, рекомендую всем. Каков улов - пустая бутылка, ломик, которым, видимо, снег прорубали, ключи нашел от "Тойоты", видимо, кто-то решил никуда не ехать. Почище стало. Раньше намного было грязнее, каждый год после праздников. Да, здесь и свои люди есть, которые проверяют, осматривают дно".

Вместе со спасателями на Семеновском озере дежурят медики. Предупреждают - прежде, чем окунуться, необходимо подготовить себя морально и физически. Не стоит пренебрегать зарядкой. Обязателен отказ от спиртных напитков - до и после купания. Хорошая альтернатива - горячий крепкий чай, можно с лимоном и медом. В ледяной воде неподготовленному не стоит находиться больше 10 секунд. Переодеться можно в домике моржей или в палатке с обогревом.







