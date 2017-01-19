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19.01.2017 10:00

Руководитель паломнического отдела Мурманской и Мончегорской епархии протоиерей Сергий Поливцев и руководитель паломнического духовно-просветительского центра епархии Ирина Поливцева - сегодня гости дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Павел Кондратьев.

Сегодня в дневном эфире «Радио России – Мурманск» в передаче «Север мой» примут участие руководитель паломнического отдела Мурманской и Мончегорской епархии русской православной церкви протоиерей Сергий Поливцев и руководитель паломнического духовно-просветительского центра епархии Ирина Поливцева. Гости студии расскажут о праздновании Крещения Господня и других зимних православных праздников, о работе духовно-просветительского центра и развитии православного паломничества на Кольском полуострове.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.
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