Администрация Мурманска и ГИБДД выработают совместные меры, препятствующие помехам в уборке улиц от снега

Наталия Бурдина.



Сегодня мэр Мурманска Дмитрий Филиппов оценил работу мастеров из Перми. Для города они сделали несколько десятков ледовых скульптур. А после встретился с руководством областного ГИБДД, чтобы обсудить непростую дорожно-транспортную ситуацию в Мурманске.

Тысячи горожан и гостей Мурманска уже успели полюбоваться ледяными фигурами. Наряднее композиции выглядят в темное время суток - когда включается подсветка.

Вера Дубенец: "И для взрослых, и для детей это все приятно, действительно, побывал как в сказке".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В каждом округе города представлена своеобразная экспозиция фигур, и у них есть определенная тематика, допустим, здесь, в центре города на Воровского - сказочные герои. В Первомайском округе в районе дома 101 проспекта Кольского, там есть и народы Севера, и функциональные фигуры в виде горок и лабиринтов. Очень яркие красивые фигуры на Семеновском озере".

Всего скульптур более сорока. Чтобы вся эта красота как можно дольше радовала мурманчан, скульптуры круглосуточно охраняют.

Очищают от снега композиции и территорию вокруг сотрудники муниципального учреждения. Дороги, причем круглосуточно, убирают работники другой, тоже городской службы. Только за январь с улиц вывезено около 115 тысяч кубометров снега.

Ведущий инженер муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Лев Ядрихинский: "Сейчас основной упор на ручную уборку, которая у нас особенно затруднена в связи со стесненностью".

Серьезная помеха работе УДХ по-прежнему припаркованные на обочинах автомобили. Информация с номерами машин, затрудняющих уборку, передается в полицию. Чтобы улучшить ситуацию и этого пока оказалось недостаточно. Поэтому руководство города и ГИБДД совместно выработали план дальнейших действий.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Будет создана рабочая группа, на которой будет разрабатываться заранее график, в рамках этого графика специалисты ГАИ будут работать на территории предварительно, в дальнейшем будет происходить уборка".

Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс: "Сейчас было принято решение и мной, и главой муниципального образования, мы решили, что совещание проведем буквально на этой неделе и в сжатые сроки, при этом, пригласим специалистов тех профильных направлений, которые нам будут необходимы".

В городе решено установить временные дорожные знаки о запрете остановки или стоянки. В ближайшее время в областном ГИБДД составят список улиц, где необходимы такие ограничения в помощь коммунальщикам.





