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18.01.2017 17:30

Только за январь с мурманских улиц вывезено около 115 тысяч кубометров снега

Наталия Бурдина.

Около 115 тысяч кубометров снега вывезено с мурманских улиц только за январь. Техника "Управления дорожного хозяйства" очищает городские магистрали круглосуточно. График уборки размещен на сайте мэрии в разделе "Актуально". Эта информация полезна для водителей. Припаркованные на обочинах легковушки - главная помеха дорожной технике. На один и тот же участок сотрудникам УДХ порой приходится возвращаться по несколько раз, что замедляет общий темп уборки города. Обработка дорог противогололедными материалами идет в плановом режиме.
Ведущий инженер муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Лев Ядрихинский: "Заготовлен противогололедный материал в достаточном количестве, обрабатывается. Сейчас основной упор на ручную уборку, которая у нас особенно затруднена в связи со стесненностью, с определенной нехваткой рабочих сил и рабочих рук".
Там, где сложно работать технике, трудятся дворники "Управления дорожного хозяйства". Уборка тротуаров, лестниц, пешеходных переходов и остановок - эту задачу ежедневно выполняют порядка 150 сотрудников УДХ.
Сотрудник муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Виктор Макаров: "Да, конечно, зима снежная, отличается от прошлого года намного -  была зима помягче, работать больше приходиться".
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