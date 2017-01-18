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18.01.2017 17:00

Сотрудники Госавтоинпекции Кольского района подвели итоги работы по борьбе с нетрезвыми водителями

За 12 месяцев 2016 года  в Кольском районе возбуждено 64 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По завершению года судом рассмотрено 34  из них.

В трех случаях  вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок 1 год условно, в шести - штрафы в размере 200 000 рублей, Еще в 25 случаях применено наказание в виде обязательных работ. Кроме того, все подсудимые лишены права управлять транспортным средством на сроки от 2-х до 3-х лет.

С начала января 2017 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району на территории района выявлено 9 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, по двум из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Стоит отметить, что работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, проводится сотрудниками дорожной полиции на постоянной основе.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)
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