Сотрудники Госавтоинпекции Кольского района подвели итоги работы по борьбе с нетрезвыми водителями

За 12 месяцев 2016 года в Кольском районе возбуждено 64 уголовных дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По завершению года судом рассмотрено 34 из них.



В трех случаях вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок 1 год условно, в шести - штрафы в размере 200 000 рублей, Еще в 25 случаях применено наказание в виде обязательных работ. Кроме того, все подсудимые лишены права управлять транспортным средством на сроки от 2-х до 3-х лет.



С начала января 2017 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району на территории района выявлено 9 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, по двум из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.



Стоит отметить, что работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, проводится сотрудниками дорожной полиции на постоянной основе.







Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)



