Первичные средства пожаротушения, основные виды огнетушителей. В областном центре прошел МЧС-урок для воспитанников мурманского Центра детского и юношеского туризма

Елена Сивонен.

МЧС-урок для воспитанников мурманского Центра детского и юношеского туризма провели сотрудники регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Сначала теория. Ребятам напомнили о правилах безопасности, представили первичные средства пожаротушения, основные виды огнетушителей - порошковый и углекислотный, подробно рассказали об их устройстве. Затем самое интересное - практика. Мальчишки самостоятельно ликвидировали условные очаги возгорания. Вердикт специалистов - алгоритм действий в экстренной ситуации дети освоили на отлично.

Заместитель председателя Совета Мурманского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества по оргмассовой работе Андрей Левчун: "То есть приобрели навыки, которые, не дай Бог, конечно, пригодятся им в жизни, то есть ознакомились с работой первичных средств пожаротушения".