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19.01.2017 09:27

Когда спорт учебе не помеха. Сразу две команды третьей гимназии Мурманска стали победителями регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу

Анастасия Русинова.

Теперь ребятам предстоит покорить Северо-Запад. Турнир по футзалу - в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" - пройдет в Архангельске в конце февраля. Тренер считает, что шансы на победу есть. Девятиклассники уже не раз брали призовые места - на городских и областных соревнованиях. А для девчонок 6 класса - это спортивный, удачный дебют.
Учитель физкультуры гимназии №3 г. Мурманска Петр Солобчук: "Они повзрослели в этом году, поняли как играть и вот наконец-то в последний их год мы выиграли. Девочками мы первый раз заявлялись и я посмотрел, что они очень координированные, я их сразу взял. Ставил всегда с мальчиками, это им очень помогало и они девочек легко выигрывали".
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