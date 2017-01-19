В соглашение между Россией и Норвегией об упрощенном порядке взаимных поездок жителей приграничных территорий внесены изменения

Алексей Котович.

Изменения в соглашение между Россией и Норвегией в сфере туризма - жителей приграничных территорий - вступают в силу весной этого года. С поправкой - распространение и на часть поселка Нейден, выходит за пределы 30-километровой зоны, но жители, с 4-го марта, всё же смогут ездить в российское приграничье по упрощенной схеме. Также и наши - жители Никеля, Печенги, Заполярного и Корзуново - получат возможность посещать часть Нейдена, в которой, помимо прочего, - памятник советским воинам-освободителям.