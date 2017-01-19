В Мурманской области, как и по всей стране, организуют необычное наблюдение доходов жителей и их участия в социальных программах

Елена Сивонен.

В Мурманской области, как и по всей стране, проведут необычный мониторинг доходов жителей и их участия в социальных программах. - с 28 января и по 10 февраля. Наблюдение выборочное. По результатам планируют получить информацию о фактическом уровне жизни населения, доходят ли соцпособия до тех, кому они предназначены. Участниками обследования в нашем регионе предложат стать почти тысячи тремстам семьям. Уполномоченные работники опросят респондентов, заполнят анкеты. Анонимность - прежде всего. Данные исключительно для формирования статистики.