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19.01.2017 09:05

В Мурманской области, как и по всей стране, организуют необычное наблюдение доходов жителей и их участия в социальных программах

Елена Сивонен.

В Мурманской области, как и по всей стране, проведут необычный мониторинг доходов жителей и их участия в социальных программах. - с 28 января и по 10 февраля. Наблюдение выборочное. По результатам планируют получить информацию о фактическом уровне жизни населения, доходят ли соцпособия до тех, кому они предназначены. Участниками обследования в нашем регионе предложат стать почти тысячи тремстам семьям. Уполномоченные работники опросят респондентов, заполнят анкеты. Анонимность - прежде всего. Данные исключительно для формирования статистики.
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