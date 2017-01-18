Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе рабочей поездки в Кольский район посетила обновленную амбулаторию поселка Зверосовхоз

Алексей Котович.

Губернатор Марина Ковтун сегодня передала ключи от нового школьного автобуса директору зверосовхозской средней школы Елене Герасимовой. Это часть той работы, которая проводится правительством региона совместно с администрациями муниципалитетов по обновлению парка детских машин. Кроме того, в ходе рабочей поездки в Кольский район Марина Ковтун посетила обновленную амбулаторию поселка. После ремонта её открыли в ноябре. И количество обратившихся уже увеличилось в разы, отмечают медики. Губернатор осмотрела кабинеты и помещения, пообщалась с пациентами и персоналом. Кадровый вопрос здесь решен. Штат укомплектован.

Врач общей практики амбулатории пос. Зверосовхоз Юлия Слепцова: "Мы работаем без записи, в порядке живой очереди, принимаем детей и взрослых. Стараемся разграничить свои приемы, чтобы доступность была лучше. С учетом того, что мы работаем вместе с фельдшером - у нас это получается".

Глава региона отметила эффективное расходование средств областного бюджета. Финансирование капитального ремонта здания амбулатории составило 10 миллионов рублей. Оборудование в учреждение также было поставлено в рамках программы "Развитие здравоохранения Мурманской области".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работает фельдшер, работают медсестры, будет аптечный пункт. И, конечно, жители хорошо отзываются об этой инновации, поскольку амбулатория была, конечно, в неприспособленном помещении".











