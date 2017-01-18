Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
18.01.2017 19:10

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе рабочей поездки в Кольский район посетила обновленную амбулаторию поселка Зверосовхоз

Алексей Котович.

Губернатор Марина Ковтун сегодня передала ключи от нового школьного автобуса директору зверосовхозской средней школы Елене Герасимовой. Это часть той работы, которая проводится правительством региона совместно с администрациями муниципалитетов по обновлению парка детских машин. Кроме того, в ходе рабочей поездки в Кольский район  Марина Ковтун посетила обновленную амбулаторию поселка. После ремонта её открыли  в ноябре. И количество обратившихся уже увеличилось в разы, отмечают медики.   Губернатор осмотрела кабинеты и помещения, пообщалась с пациентами и персоналом. Кадровый вопрос здесь решен. Штат укомплектован.
Врач общей практики амбулатории пос. Зверосовхоз Юлия Слепцова: "Мы работаем без записи, в порядке живой очереди, принимаем детей и взрослых. Стараемся разграничить свои приемы, чтобы доступность была лучше. С учетом того, что мы работаем вместе с фельдшером - у нас это получается".
Глава региона отметила эффективное расходование средств областного бюджета. Финансирование капитального ремонта здания амбулатории составило 10 миллионов рублей. Оборудование в учреждение также было поставлено в рамках программы "Развитие здравоохранения Мурманской области".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работает фельдшер, работают медсестры, будет аптечный пункт. И, конечно, жители хорошо отзываются об этой инновации, поскольку амбулатория была, конечно, в неприспособленном помещении".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.18
Евро = 63.23
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.