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21.01.2017 11:00

21 января – День инженерных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск! Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Более трех столетий назад Петр Великий учредил Школу пушкарского приказа, положив начало существованию в России инженерных войск. С тех пор ни одно крупное сражение российской армии не обходилось без инженерной подготовки. Вы в числе первых приходите на поле боя с инженерной разведкой и последними покидаете его, ликвидируя минные заграждения.

В наши дни инженерные войска – это высокотехнологичные подразделения, чье современное оборудование зачастую превосходит мировые образцы или вовсе не имеет мировых аналогов. Но любая техника бесполезна без людей. Во все времена военнослужащие инженерных войск являли яркие примеры мужества и героизма на полях сражений, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных техногенных катастроф. Вас отличают высокая профессиональная выучка, хладнокровное терпение и беззаветная преданность выбранному делу.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш ратный труд, преданность избранному делу, неизменную готовность и умение встать на защиту интересов Отчества. От всей души желаем успехов в службе, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вашим семьям!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин

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