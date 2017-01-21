В Мурманске состоится творческий вечер "Мы здесь" участниц клуба авторской песни "Пять углов"

Елена Ястребова.

"Мы здесь". В областном ДК им. С.М. Кирова пройдет творческий вечер.Участницы клуба "Пять углов" - Елена Фомина и Ольга Феофанова — выступят перед зрителями с концертной программой. Мурманчане насладятся музыкальными произведениями, где сплетаются и уносятся вместе вдаль дыхание холодных северных морей и степные сухие ветра. Также гости услышат музыкально-поэтическую композицию "Мелодика Севера: посвящение Мурманску", в которой прозвучат стихи наших заполярных авторов.

Всех любителей творчества клуба авторской песни ждут сегодня в областном ДК им. Кирова в 16.00.