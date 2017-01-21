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21.01.2017 16:00

«Мурманскому родословному обществу – 20 лет». В областном центре откроется выставка документов

22 января в 14.00 на заседании Мурманского родословного общества состоится открытие выставки, посвящённой 20-летию общества.

Эта выставка уже восьмая, проводимая в стенах Мурманской областной научной библиотеки. Она продолжает традиции предшествующих экспозиций. На ней представлены архивные и семейные документы, старинные фотографии и открытки, книги и личные вещи, а также различные игрушки, чудом сохранившиеся в семейных архивах мурманских генеалогов. Временной интервал экспонатов охватывает историю России с 1614 по 1990 гг.
Мурманчанам представлены несколько, наиболее удачных в художественном оформлении, родословных древ. Все генеалогические схемы выполнены и оформлены Н. А. Бронниковой.
На сегодняшний день в родословном обществе состоит 15 человек. Каждый член общества занимается поисками материалов своих родословных. Совместная работа стимулирует интерес к изучению родовых связей, помогает сообща преодолевать сложности поиска в архивах, обогащает опытом и навыками.
Своим увлечением члены общества стараются подтолкнуть людей к тому, что нужно знать историю своей семьи, а значит сохранить для потомков  яркие и интересные судьбы наших пра – и прапрадедов.
Выставка работает в читальном зале до 27 февраля.

Мурманская областная научная библиотека
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