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18.01.2017 19:20

Мурманская область готова войти в список 16 пилотных регионов страны, которые уже в этом году начнут реализовывать нормы закона об обращении с твердыми бытовыми отходами

Илья Комлев.


Рабочая встреча с министром природных ресурсов России и спецпредставителем президента по вопросам охраны окружающей среды прошла в правительстве региона. Руководители крупных промышленных предприятий региона - активные участники Года экологии - поделились планами на 2017.
Главные темы - модернизация, внедрение современных технологий, оборудования, государственная политика в сфере экологии. Резюме спецпредставителя президента после полуторачасового разговора - в Мурманской области нет предприятий, не понимающих необходимости реализации природоохранных проектов. Один из лидеров в этой сфере - не только в регионе, в стране - "Норникель".
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов: "На Кольской ГМК я знаю, что новая система выщелачивания и производства кобальта, с точки зрения использования воды, вообще безотходная. Вода, которая берется из природы, очищается и не выбрасывается назад в реку, а по-новой используется. Это замкнутый цикл".
Вице-президент ПАО "ГМК "Норильский Никель" Елена Безденежных: "Нам, для того, чтобы реализовать те или иные программы, приходится разрабатывать уникальные технологии, о которых только что говорили. Это уникальные технологии не только в Российской Федерации, но и в мире. И мы готовы не только стать флагманом мировой металлургии, но и лучших экологических изменений в России".
Переход на наилучшие доступные технологии - дело дорогое. Государство готово зачесть расходы компаниям в счет экологических платежей. Предусмотреть ускоренную амортизацию оборудования и другие меры стимулирования. Например, поддержать выпуск так называемых "зеленых бондов" - облигаций, средства от размещения которых инвестируются в экологические проекты.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской: "Речь идет не только о строительстве очистных или улавливающих  мощностей, чтобы выбросов в атмосферу не было, а там идет модернизация производства. Возьмите тот же "Норильский Никель". Они сегодня докладывали - у них вложения до 2025 года до 1 триллиона! Суммы огромные. Поэтому, конечно, нужны инвестиции, иногда и иностранные".
План Года экологии в Мурманской области - это 100 конкретных мероприятий. В списке, в том числе, создание двух новых особо охраняемых территорий - национального парка "Хибины" и природного парка "Кораблекк" в Печенгском районе по соседству с Пасвиком.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я уверена, что 2017 год приведет нас к существенному улучшению экологии на Кольском полуострове, поскольку мы будем прилагать значительные усилия для этого. Конечно, просветительская работа должна быть усилена. Люди должны обращаться с природой так, как они ведут себя у себя дома".
Более 3 миллиардов 400 миллионов рублей направят в регионе в 2017 на экологические проекты. Львиная доля - 97 процентов - это внебюджетные средства.
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