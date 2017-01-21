Песни, игры, танцы. В Мурманске пройдет концерт "У бабушки Варвары"

Елена Ястребова.

Мурманская "Кировка" приглашает северян на концерт "У бабушки Варвары". На сцене перед зрителями выступят - фольклорный ансамбль "Потешенки", ансамбль народной песни "Горенка" и ансамбль русских народных инструментов. Для своих гостей они подготовили обширную и развлекательную программу с задорными песнями, танцами и играми. Также мурманчане узнают как развлекались в старину, какие были развлечения и песни. А в завершении перед зрителями выступит самодеятельный коллектив ансамбль народной песни "Русские потешки" Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.

Мероприятие состоится сегодня в 16.00.