Книгу как произведение искусства представит Мурманский областной художественный музей

19 января в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, холл I этажа) начнет работу выставка «Книга как произведение искусства».



Посетителям буду представлены уникальные издания XIX – нач. XX вв. из фонда редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в том числе книги известных издателей Маврикия Вольфа, Адольфа Маркса, Ивана Сытина, в полукожаных и коленкоровых переплетах с золотым и цветным тиснением.



Среди раритетов можно увидеть подносные, юбилейные и библиофильские нумерованные издания, являющиеся замечательными образцами книгопечатного и переплетного искусства начала XX века.



Особый интерес представляют также и современные издания из коллекции миниатюрных книг библиотеки, эксклюзивное подарочное издание, вышедшее ограниченным тиражом, – альбом «Арчимбольдо» (1997), посвященный жизни и творчеству известного итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо.



Выставка будет работать до 19 февраля.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /