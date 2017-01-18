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18.01.2017 17:20

Книгу как произведение искусства представит Мурманский областной художественный музей

19 января в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, холл I этажа) начнет работу выставка «Книга как произведение искусства».

Посетителям буду представлены уникальные издания XIX – нач. XX вв. из фонда редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в том числе книги известных издателей Маврикия Вольфа, Адольфа Маркса, Ивана Сытина, в полукожаных и коленкоровых переплетах с золотым и цветным тиснением.

Среди раритетов можно увидеть подносные, юбилейные и библиофильские нумерованные издания, являющиеся замечательными образцами книгопечатного и переплетного искусства начала XX века.

Особый интерес представляют также и современные издания из коллекции миниатюрных книг библиотеки, эксклюзивное подарочное издание, вышедшее ограниченным тиражом, – альбом «Арчимбольдо» (1997), посвященный жизни и творчеству известного итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо.

Выставка будет работать до 19 февраля.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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