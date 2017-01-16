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16.01.2017 18:20

В России отметили День снега. В Заполярье яркий праздник принял Кировск

Илья Комлев.

Торжества по случаю Всероссийского дня снега прошли и в Кировске. И выбор площадки неслучаен. Инициатор нового праздника - Международная федерация лыжного спорта.
День снега - олимпийское наследие. В 2014 его впервые отметили Сочи. В 2017 празднуют 30 регионов страны. Мурманская область - во второй раз.
Директор Всероссийского дня снега в Мурманской области Екатерина Дружинина: "В воскресенье вместе с мамой, с папой,с бабушкой, дедушкой со своим тренером, со своими друзьями провести эти несколько часов на склоне, на снегу, повеселиться, познакомиться с новыми друзьями - это самое важное и нужное".
Главные участники праздника - младшие воспитанники кировских спортшкол. Их горнолыжный стаж - всего год-полтора.
Богдан Крикливый: "Я уже практически делаю 360 -  винт, можно сказать".
Фристайл, сноуборд слалом... Выступления показательные. Цель - не результат, внимание к зимним видам спорта.
Александра Аверьянова: "Папа занимался этим спортом. Мне понравилось".
Ян Гусев: "Мой папа занимается горными лыжами и мама тоже горными лыжами".
На смену состязаниям на склоне пришли семейные старты у подножия. Любовь к снегу и спорту здесь у многих в крови.
Любовь Волкова: "Дети сами свое будущее определят. Просто мы научим их кататься, а дальше они уже выберут сами".
Забег снегурочек и Дедов Морозов. Самые старшие участники фестиваля представляют один из самых молодых видов спорта - ски-альпинизм. Национальный чемпионат по нему пройдет у нас, в Хибинах, в марте.
Ски-альпинист Ренат Сафин: "Потому что юбилейный будет проходить чемпионат. И мы попросили, чтобы федерация отдала нам его сюда".
15 лет назад, в 2003, площадкой для первого чемпионата России по ски-альпинизму тоже был Кировск.
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