В России отметили День снега. В Заполярье яркий праздник принял Кировск

Илья Комлев.

Торжества по случаю Всероссийского дня снега прошли и в Кировске. И выбор площадки неслучаен. Инициатор нового праздника - Международная федерация лыжного спорта.

День снега - олимпийское наследие. В 2014 его впервые отметили Сочи. В 2017 празднуют 30 регионов страны. Мурманская область - во второй раз.

Директор Всероссийского дня снега в Мурманской области Екатерина Дружинина: "В воскресенье вместе с мамой, с папой,с бабушкой, дедушкой со своим тренером, со своими друзьями провести эти несколько часов на склоне, на снегу, повеселиться, познакомиться с новыми друзьями - это самое важное и нужное".

Главные участники праздника - младшие воспитанники кировских спортшкол. Их горнолыжный стаж - всего год-полтора.

Богдан Крикливый: "Я уже практически делаю 360 - винт, можно сказать".

Фристайл, сноуборд слалом... Выступления показательные. Цель - не результат, внимание к зимним видам спорта.

Александра Аверьянова: "Папа занимался этим спортом. Мне понравилось".

Ян Гусев: "Мой папа занимается горными лыжами и мама тоже горными лыжами".

На смену состязаниям на склоне пришли семейные старты у подножия. Любовь к снегу и спорту здесь у многих в крови.

Любовь Волкова: "Дети сами свое будущее определят. Просто мы научим их кататься, а дальше они уже выберут сами".

Забег снегурочек и Дедов Морозов. Самые старшие участники фестиваля представляют один из самых молодых видов спорта - ски-альпинизм. Национальный чемпионат по нему пройдет у нас, в Хибинах, в марте.

Ски-альпинист Ренат Сафин: "Потому что юбилейный будет проходить чемпионат. И мы попросили, чтобы федерация отдала нам его сюда".

15 лет назад, в 2003, площадкой для первого чемпионата России по ски-альпинизму тоже был Кировск.









