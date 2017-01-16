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16.01.2017 18:55

Российский морской регистр судоходства выдал первое свидетельство судна полярного плавания танкеру "Штурман Альбанов"

Алексей Котович.

Российский морской регистр судоходства выдал первое свидетельство судна полярного плавания - его получил танкер "Штурман Альбанов". Документ подтверждает соответствие судна требованиям Полярного кодекса, который вступил в силу с 1 января текущего года. Это значит, что танкер способен противостоять суровым температурным и ледовым условиям. "Штурман Альбанов" - первый в истории мореплавания танкер, способный в круглогодичной навигации обеспечить транспортировку углеводородов из Обской Губы.
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