Российский морской регистр судоходства выдал первое свидетельство судна полярного плавания танкеру "Штурман Альбанов"

Алексей Котович.

Российский морской регистр судоходства выдал первое свидетельство судна полярного плавания - его получил танкер "Штурман Альбанов". Документ подтверждает соответствие судна требованиям Полярного кодекса, который вступил в силу с 1 января текущего года. Это значит, что танкер способен противостоять суровым температурным и ледовым условиям. "Штурман Альбанов" - первый в истории мореплавания танкер, способный в круглогодичной навигации обеспечить транспортировку углеводородов из Обской Губы.







