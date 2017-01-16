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16.01.2017 19:10

Основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и ОАО «РЖД» губернатор Марина Ковтун обсудила с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым

Алексей Котович.

Сегодня Марина Ковтун обсудила основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и ОАО "РЖД" с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым. Губернатор отметила значение железной дороги для региона и выразила благодарность за участие в подготовке и проведении юбилея города Мурманска.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мне хотелось бы начать с благодарности Октябрьской железной дороге. Столетие Мурманска мы отпраздновали совсем недавно. До этого было отпраздновано столетие ОЖД. И это действительно очень серьезное событие".
Ключевая тема встречи - главный инфраструктурный проект области - комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Он перешёл в практическую стадию. Началось строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива, которая войдет в состав Октябрьской железной дороги. Все это хорошая основа для дальнейшего движения вперед.
Начальник Октябрьской железной дороги филиала ОАО "РЖД" Владимир Голоскоков: "За 2016 год по погрузке переросла в плюс 9,8%, по выгрузке плюс 12%. Это серьезный вклад в наше дело. Поэтому спасибо, молодцы. Наши железнодорожники тоже не подвели".
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