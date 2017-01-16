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16.01.2017 18:30

В Мурманске началась подготовка к празднованию Крещения Господня

Наталия Бурдина.

В ночь с 18 на 19 января будет организовано купание на Семеновском озере. По традиции - возле домика моржей. Сегодня прорубь проверили специалисты Госинспекции по маломерным судам регионального МЧС и сотрудники мурманского аварийно-спасательного отряда. Комиссия сделала вывод - размер купели подходящий, три на три метра. Не вызывает вопросов и состояние льда.
Государственный инспектор по маломерным судам ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области" Евгений Ганичев: "Толщина снежного покрова и наледи - 10-12 сантиметров вокруг купели. Толщина льда составляет примерно 48 и 50 сантиметров в различных лунках. Структура льда однородная, белого цвета, выступов на поверхности воды не обнаружено, с чего мы можем сделать вывод, что купель готова к встрече граждан празднования Крещения Господня".
Накануне Крещения, 18 января, водолазы обследуют и очистят дно проруби. А уже с 22 часов все желающие смогут искупаться в ледяной воде. Прорубь оборудуют сходами, дорожка к ней будет подсвечена фонарями. Для безопасности горожан на месте будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.  
Начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации г. Мурманска Юрий Осадчук: "Стоять будет палатка Главного управления МЧС по Мурманской области, совместно с администрацией Мурманска ежегодно выставляем палатку, чтобы более комфортно мурманчане - те, которые придут проводить мероприятие Крещение Господне - чувствовали себя комфортно, с хорошим настроением пришли и, соответственно, после мероприятия остались довольны".
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