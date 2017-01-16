Проблему состояния дорог в Мурманской области обсудили на внеочередном совещании в правительстве региона

Анастасия Русинова.

От нехватки финансирования и техники до брошенных на обочинах машин. Сегодня проблему состояния дорог обсудили на внеочередном совещании в правительстве региона. У каждой службы своя проблема, а результат один - дорожная сеть региона увязла в снегу. Вопрос надо решать комплексно и только сообща. Уборка на трассах всех уровней и во дворах в эти дни идет в усиленном режиме, но нареканий меньше не становится. За месяц более сотни аварий, причиной которых, скорее всего, стало плохое состояние дороги - это данные ГИБДД - 15 протоколов, выписанных в адрес управления дорожного хозяйства Мурманска.

Врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Усс: "Говорят, что это аномальная зима! Но постфактум только одно - весь субъект находится за полярным кругом и это является нонсенсом, что уборка улиц и, тем более, федеральных дорог находится в таком критическом, плачевном состоянии".

Проблемы в каждом муниципалитете, особые требования к областному центру. Главная рекомендация - привести улично-дорожную сеть в соответствие с требованиями безопасности, например, если необходимо - решить вопрос с приобретением дополнительной техники. "Мурманскавтодору" в праздники из-за плохой погоды приходилось закрывать трассы на Заполярный - Сальмиярви и Териберку. Большую помеху дорожным службам создает частный транспорт. Увеличилось количество туристов, особенно на последнем направлении. Пик работы пришелся на Рождество, телефоны диспетчерской службы просто разрывались от большого количества обращений.

Начальник ГОКУ "Мурманскавтодор" Александр Козлов: "В диспетчерскую службу только на автоматический информатор поступило 7400 звонков, а диспетчера, в том числе, и на мобильный телефон приняли 1300 за сутки! Вся информация сразу же выкладывается на сайт для пользователей".





