Мурманские полицейские проводят проверку по факту сообщения о заложенном взрывном устройстве в автомобиле

Алексей Котович.

Полицейские проводят проверку по факту сообщения о заложенном взрывном устройстве в автомобиле. Сегодня около 12 часов 30 минут в полицию Мурманска поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что во дворе дома №9 по ул. Гагарина с нарушением правил дорожного движения припаркован автомобиль марки "Опель". Сотрудники ГИБДД выехали по указанному адресу и нарушений правил дорожного движения не выявили. Спустя некоторое время мужчина вновь позвонил в полицию и сообщил, что в данном автомобиле, возможно, находится взрывное устройство. На место происшествия были направлены все тревожные службы. В ходе осмотра автомобиля полицейским кинологом с собакой взрывных устройств не обнаружено. Звонивший в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и доставлен в отдел полиции.





