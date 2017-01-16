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16.01.2017 19:15

Новые платежки ЖКХ, ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом, итоги новогоднего потока туристов в Заполярье. В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание

Светлана Деменева.


Новые платежки ЖКХ, ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом, итоги новогоднего потока туристов в Мурманскую область. Все эти вопросы обсуждались сегодня на оперативном совещании у губернатора в правительстве региона.
Чтобы ответить на вопросы раньше, чем их зададут северяне, глава региона просит главного жилищного инспектора области пояснить. В январе из платежек ЖКХ исчезнет привычная строчка ОДН - "Общедомовые нужды". Но это не значит, что за это не надо платить.  
Начальник ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова: "Общая сумма - жилищная услуга плюс коммунальная услуга - она у нас для жителей не изменится. Но исчезнет превышение ОДН выше норматива, и фактически будет считаться, что эти коммунальные услуги управляются управляющей организацией, и сверяет все потребления с ресурсоснабжающей организацией".
Работу на местах и в системе ЖКХ нужно построить так, чтобы жителям было все понятно, и новые квитанции не вызывали нового потока жалоб. Это уже обращение к муниципальным главам.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Прошу во взаимодействии с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК проконтролировать реализацию на территории муниципалитетов изменения жилищного законодательства при формировании платежных документов".
Для муниципальных глав на этом совещании введена новая система отчета. Жалобы от жителей, которые приходят в личную почту губернатора, Марина Ковтун возьмет на контроль. Раз в неделю представители местной власти будут держать ответ публично перед главой региона - что сделано конкретно. Сегодня таких адресов названо 6.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Эту практику мы с вами будем применять на протяжении всего наступившего года. Просто по конкретным адресам, по которым есть жалобы, я буду требовать с глав администраций конкретных ответов".
Министр здравоохранения доложил о ситуации с заболеваемостью гриппом. Эпидемии нет. Детсады и школы работают в штатном режиме. Еще один вопрос - о туризме в регионе. Поток в Мурманскую область вырос. Это показали уже дни новогодних каникул.  Традиционно на первом месте Кировск. Снегопад внес коррективы в работу "Снежной деревни" и подъемников. В целом, с ситуацией справились.
И. о. главы администрации г. Кировска с подведомственной территорией Сергей Свинин: "Прошедший снегопад доставил некоторые неприятности нашему городу, но в течение 1-2 января постарались максимально обеспечить должный уровень очистки города".
Кировск в Мурманской области будет особой зоной - первой территорией опережающего развития. Команда управленцев по оценке губернатора показала хорошие результаты и готова к работе в новых условиях.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Скоро буду в Кировске, в Апатитах и, думаю, что мы с вами эту тему подробно обсудим - что еще мешает развитию туризма и где мы могли бы сосредоточить усилия, поскольку надо уходить от монозависимости".
В Мурманской области набирают популярность и другие районы, кроме Хибин. Например, Ловозерский.  Открывают для себя регион все больше иностранных туристов. Динамика роста должна сохраниться. Правда здесь во многом важна работа муниципальных глав, подчеркнула губернатор.



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