Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.01.2017 18:15

В Мурманской области полицейские продолжают регистрировать Интернет-мошенничества

В полицию Мурманска обратилась жительница Октябрьского округа 1974 года рождения. Заявительница рассказала, что в одной из групп популярной социальной сети нашла объявление о продаже женского платья. Связавшись с «продавцом», мурманчанка узнала, что за одежду необходима предоплата. Мошенница указала номер счета, и потерпевшая перевела на него деньги в сумме около 30 тысяч рублей. Прождав неделю, мурманчанка решила перезвонить продавцу, чтобы узнать, когда придет посылка с платьем. Однако телефон злоумышленницы оказался отключенным, а все контакты, в том числе страница в социальной сети, были удалены. Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница столицы Заполярья отправилась в полицию.

Житель поселка Никель 1958 года рождения нашел объявление на сайте о продаже дорогостоящего телефона «Айфон 7». Цена за мобильное устройство его устроила. Связавшись с «продавцом» по телефону, указанному в объявлении, потерпевший узнал, что за средство связи необходима предоплата. Северянин перевел на указанный мошенником счет деньги в сумме более 40 тысяч рублей. После финансовой операции он позвонил на номер «продавца», однако тот оказался недоступен, а вся информация с сайта о продаже дорогостоящего мобильного устройства была удалена.

Жительница Заозерска 1994 года рождения искала в сети Интернет объявление о продаже щенка породы померанский шпиц. На популярном сайте бесплатных объявлений она нашла телефон «заводчика» и связалась с ним по телефону. Неизвестный отправил ей фотографию щенка и предложил перевести за него деньги в сумме около 19 тысяч рублей, что потерпевшая и сделала. Однако обещанную собаку северянка так и не получила, а телефон «заводчика» померанского шпицв оказался недоступным.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.61
Евро = 63.23
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.