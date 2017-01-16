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16.01.2017 18:00

В Мурманской области ведется подготовка к празднику Крещения Господня

По традиции, в Крещенский сочельник (ночь с 18 на 19 января) многие северяне совершают один из главных обрядов праздника – купаются в проруби, называемой «иордань».

В настоящее время сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области проводят контрольные замеры толщины льда в местах размещения иорданей. В Крещение здесь будут работать также и бригады экстренных служб. Однако тем, кто решит окунуться в прорубь, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев и травм.
Так, не надо плавать под водой в небольшой проруби, на мелководье; не подныривайте под лед; не купайтесь в одиночку; не употребляйте алкоголь; избегайте скопления в проруби большого количества купающихся; откажитесь от купания в переохлажденном состоянии; прекратите купание при ушибах, порезах, внезапно наступившей слабости, скованности движений, возникновении сильной боли в пальцах. Не рекомендуется погружаться в прорубь людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Всем участникам и зрителям массового купания не следует допускать столпотворения вокруг проруби и, конечно же, не сталкивать людей в воду. 

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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