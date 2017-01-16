Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.01.2017 17:45

Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка транспортных средств по проспекту Героев-североморцев, от остановки «Семеновское озеро» до улицы Туристов в обоих направлениях.

Также в указанное время будет запрещен правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе и въезд на проспект Героев-североморцев с Верхне-Ростинского шоссе.

Администрация г. Мурманска
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.61
Евро = 63.23
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.