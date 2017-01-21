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21.01.2017 13:00

"Кольский. Знакомый незнакомец". В Мурманской областной научной библиотеке пройдет лекция из цикла "Край, в котором я живу"

Елена Ястребова.

Мурманская областная научная библиотека приглашает горожан на лекцию из цикла "Край, в котором я живу". Гости мероприятия узнают много интересных фактов о природе, истории и культуре Кольского Севера. Например, почему горы Хибины такие невысокие? Растут ли на северной земле орхидеи? Руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской Академии Наук, член Русского ботанического общества Ольга Викторовна Петрова ответит на все интересующие вопросы.
Лекция состоится сегодня в 15.00.
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