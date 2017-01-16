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16.01.2017 18:45

В Мурманске обсудили вопросы обеспечения безопасности региона

Наталия Бурдина, Илья Комлев.

Вопросы обеспечения безопасности региона во многом сегодня стали ключевыми в Мурманской областной Думе - борьба с коррупцией, предупреждение террористических угроз и уроки декабрьских снегопадов. На "правительственный час" пригласили министров, отвечающих за инфраструктуру.
Региональный закон "Об административных правонарушениях" снова в повестке дня. Изменения инициировала прокуратура. Предлагается ввести штрафы за неисполнение решений антитеррористической комиссии - тысяча рублей для физических лиц и 20 тысяч - для юридических.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Антитеррористическая комиссия выносит какие-нибудь решения по принятию тех или иных мер. Отдельные физические и юридические лица никаких мер не принимают. Поэтому по предложению прокуратуры вносим изменения в наш закон".
На правительственном часе докладчиков двое. Владимир Гноевский отчитывался об отключениях на объектах систем жизнеобеспечения, в том числе энергоподстанциях. Дмитрий Соснин - о расчистке дорог после декабрьских снегопадов. На федеральных и региональных трассах дела обстоят в целом неплохо. Чуть хуже - на улицах городов. Наиболее остро стоит вопрос с уборкой дворовых территорий.
Первый заместитель председателя мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Будут заложены определенные требования к управляющим компаниями при их лицензировании - необходимость иметь соответствующую технику для очистки дорог. Есть еще необходимость межевания территории. То есть это в комплексе должен рассматриваться вопрос".
Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Что по ремонту асфальтового покрытия, что по уборке - нет конкретного сегодня решения. И это, конечно же, нас волнует. Поэтому мы должны как-то активизироваться все вместе".
Вопросов и предложений - много. Договорились продолжить работу над ними в профильных комитетах Думы с привлечением представителей региональных органов власти и муниципалитетов.
Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "Постоянно наталкиваемся на то, что у нас ответственность разделена. Это управляющие компании, это муниципалитет, это область. А вот взаимодействия и взаимного влияния на решение вопросов, которые касаются жителей города, погодные условия показали, что этого нет".
Заместитель председателя комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной думы (фракция ЛДПР) Иван Новокшонов: "Должна быть сформирована общая координация над проблемой. И общее руководство с персональной ответственностью того, кто будет руководить".
Отдельный блок вопросов - передача областного имущества муниципалитетам. Кандалакшский район, к примеру, примет на баланс новый бассейн, который вводят в эксплуатацию.
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