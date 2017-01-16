Следственному управлению Следственного комитета России по Мурманской области - 6 лет

Яков Осетров.

Очередной день рождения отметило Следственное управление Следственного комитета России по Мурманской области. Созданное 6 лет назад, оно призвано распутывать самые опасные преступления, и с этой задачей - успешно справляется.

В Cледственном комитете - особая атмосфера, ведь здесь обнажаются истории жертв самых страшных преступлений. Одни теряют жизнь, другие - здоровье и надежду на справедливость. Но виновные должны быть найдены.

Руководитель отдела криминалистики Следственного управления СК РФ по Мурманской области Евгений Амбарцумян: "По убийствам за 2016 год раскрываемость составила самую высокую за последние годы - 93 процента, по тяжким преступлениям, повлекшим вред здоровью и смерть потерпевших - 86 процентов, по изнасилованиям - порядка 100 процентов".

Успеху оперативников и криминалистов способствует постоянная тренировка навыков. Они осваивают новую технику. Проводят полевые учения. В лесах и на водоемах ищут пропавших людей. В воде - утопленников. Обезвреживают террористов. Записи таких операций - база для учебных фильмов, которые помогут молодым кадрам. В том числе, кадетам профильных классов, получающим направления в ведомственные вузы, а также другим перспективным студентам.

Руководитель отдела кадров Следственного управления СК РФ по Мурманской области Олег Студзинский: "Они имеют право приходить сюда после определенных проверочных мероприятий и оказывать помощь следователям. Они рассматриваются в качестве резерва, и впоследствии проходят процедуру приема на службу".

Отметив, что спланированные убийства все чаще вытесняются кухонной поножовщиной на почве ссор, следователи усилили акцент на профилактику бытовых преступлений. Особенно когда есть угроза для детей.

Руководитель отдела по приёму граждан Следственного управления СК РФ по Мурманской области Наталья Кузьминова: "Бдительные граждане у нас, оказывается, есть, и они не дремлют - сообщают о том, что где-то с детьми плохо обращаются, скандалы слышны, дети подвергаются опасности - эти случаи проверяются, выезжает наряд полиции и проводится проверка".

В Следственный комитет можно обратиться в любое время, по телефонам 403-918, 403-919, прийти на прием лично или записаться через Интернет. Такой возможностью пользуются сотни северян. Их жалобы - это призыв к действию и он обязательно будет услышан.