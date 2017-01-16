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16.01.2017 17:30

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

В полицию Мурманска 15 января в дневное время поступило сообщение о том, что в квартире по улице Подстаницкого произошел конфликт, в ходе которого хозяину квартиры причинено ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Потерпевшего - мужчину 1984 года рождения с проникающим ранением брюшной стенки - доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия полицейскими был установлен и задержан ранее неоднократно судимый житель 1989 года рождения.

Сотрудники полиции установили, что находясь в гостях, подозреваемый причинил телесные повреждения хозяину квартиры в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, во время совместного распития спиртных напитков.

По факту следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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