Продолжается взаимодействие областного комитета по труду и занятости населения с пенитенциарными учреждениями региона

В рамках взаимодействия комитета по труду и занятости населения Мурманской области с пенитенциарными учреждениями региона состоялась встреча специалистов центра занятости населения с гражданами, отбывающим наказание в колонии-поселении № 24.



Сотрудники отдела содействия трудоустройству граждан города Оленегорска рассказали о законодательстве в сфере труда и занятости, о порядке постановки на учет в центре занятости населения, о положении на рынке труда и имеющихся вакансиях по городу и региону, а также о государственных услугах службы занятости, предоставляемых населению.





/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /