В Мурманске утром горел гараж

Сегодня утром на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании гаража по адресу: г. Мурманск ул. Владимирская, АГК №332. В результате пожара в на нижнем уровне гаража обгорело имущество и оборудование на площади 15 кв. м, гараж закопчен по всей площади. Из гаражей эвакуировано 2 автомобиля и баллон. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (14 человек личного состава, 4 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»