Октябрьским районным судом г. Мурманска рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины уничтожившего автомобиль путем поджога.

Установлено, что в июле 2016 года житель областного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекло автомобиля «Рено Логан», припаркованного в районе д. 15 по ул. Скальная в г. Мурманске и используя спички, поджог чехол на сиденье вышеуказанного автомобиля. В результате умышленных действий обвиняемого автомобиль был уничтожен огнем, а собственнику транспортного средства был причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 210 000 рублей.

Действия «поджигателя» были квалифицированы по ч.2 ст.167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, возместил причиненный имущественный ущерб и принес извинения потерпевшей, в связи с чем, уголовное дело судом было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с примирением сторон.

Прокуратура Мурманской области