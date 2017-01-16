Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.01.2017 16:15

Результаты итогового сочинения обсудили в министерстве образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным Институтом развития образования провело совещание по результатам итогового сочинения (изложения). В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты, учителя русского языка и литературы.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко отметила, что результаты этого года, полученные выпускниками школ, выше, чем в прошлом году. «Впервые итоговые сочинения (изложения) проверяли муниципальные комиссии. Это позволило обеспечить согласованность подходов к оцениванию, повысить качество проверки, что показала выборочная региональная перепроверка», - подчеркнула министр.

Анализ работ участников итогового сочинения позволяет сделать вывод о читательских предпочтениях выпускников, дает уникальную возможность для контроля, диагностики и обучения учащихся 11 классов. Поскольку требования к сочинению и ЕГЭ по русскому языку во многом совпадают, важно выявить затруднения учеников и провести до конца учебного года системную индивидуальную работу с учетом допущенных выпускниками ошибок. Следует обратить внимание учащихся на уместное цитирование поэтических произведений, которые они заучивают наизусть в рамках школьной программы.

Министр напомнила, что для учащихся, которые не писали работу по уважительной причине или получили за сочинение «незачет», установлены дополнительные сроки его пересдачи: 1 февраля и 3 мая 2017 года.

В ходе совещания также были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к экзаменационной кампании ЕГЭ 2017 года.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.61
Евро = 63.23
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.