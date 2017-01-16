Результаты итогового сочинения обсудили в министерстве образования и науки Мурманской области

Министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным Институтом развития образования провело совещание по результатам итогового сочинения (изложения). В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты, учителя русского языка и литературы.



Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко отметила, что результаты этого года, полученные выпускниками школ, выше, чем в прошлом году. «Впервые итоговые сочинения (изложения) проверяли муниципальные комиссии. Это позволило обеспечить согласованность подходов к оцениванию, повысить качество проверки, что показала выборочная региональная перепроверка», - подчеркнула министр.



Анализ работ участников итогового сочинения позволяет сделать вывод о читательских предпочтениях выпускников, дает уникальную возможность для контроля, диагностики и обучения учащихся 11 классов. Поскольку требования к сочинению и ЕГЭ по русскому языку во многом совпадают, важно выявить затруднения учеников и провести до конца учебного года системную индивидуальную работу с учетом допущенных выпускниками ошибок. Следует обратить внимание учащихся на уместное цитирование поэтических произведений, которые они заучивают наизусть в рамках школьной программы.



Министр напомнила, что для учащихся, которые не писали работу по уважительной причине или получили за сочинение «незачет», установлены дополнительные сроки его пересдачи: 1 февраля и 3 мая 2017 года.



В ходе совещания также были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к экзаменационной кампании ЕГЭ 2017 года.





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